مخاوف متحور «أوميكرون» تدفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للهبوط

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، 29 نوفمبر 2021، بصعود جماعي، فيما عدا المؤشر الثلاثيني الذي أغلق على تراجع، وذلك وسط أحجام تداول ضعيفة وضغوط بيعية للعرب والأجانب، ليغلق رأس المال السوقي عند 715,2 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم

وأنهى المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية، إيجي إكس 30، تعاملاته اليوم بانخفاض 58%، ليغلق عند مستوى 11,212.3 نقطة.

فيما اختتم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، تداولاته عند مستوى 2,101.2 نقطة بنسبة ارتفاع 2.09%، وكذلك حقق المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً، صعوداً بنسبة 1.41% لينهي تعاملاته عند 3,062.7 نقطة.

قيم وأحجام التداول على الأسهم المقيدة بختام التعاملات

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بختام جلسة اليوم الإثنين، حوالي 954,7 مليون جنيه، عبر بيع وشراء نحو 408,03 مليون سهم، بواقع تنفيذ 44,1 ألف صفقة، لعدد 192 شركة، وذلك بحسب إجمالي التداول الموضح على شاشة البورصة المصرية.

بينما سيطر المصريون على 75.49% من إجمالي التعاملات اليوم، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 22.9% و1.61%، على التوالي، من التعاملات.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات 85.74%، مقابل 14.25%.

وسجل المصريون صافي شراء 85,05 مليون جنيه بنهاية الجلسة، مقابل صافي بيع للأجانب والعرب بقيمتي 67,75 و17,3 مليون جنيه، على التوالي.

وتسبب فيروس «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا، منذ ظهوره في تراجعات حادة بأسواق المال العالمية، وعلى إثرها تأثر حجم تعاملات الأجانب والعرب، ولو بشكل طفيف في البورصة المصرية.

كذلك تشهد أسواق النفط تراجعات حادة بسبب تخوفات انتشار متحور أوميكرون، الفيروس الجديد وعودة الإغلاق الإجباري وتعطل حركة الملاحة ورحلات الطيران.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنه شديد الخطورة، وأنَّ مقاومة اللقاحات الحالية للفيروس الجديد غير مضمونة، وعلى خلفية ذلك جاءت استجابة الأسواق العالمية لتخوفات منظمة الصحة بشكل سريع.