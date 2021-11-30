البورصة المصرية تتجاوز صدمة «أوميكرون» وتربح 6.8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، آخر جلسات شهر نوفمبرالحالي، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مع نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق لـ30 نوفمبر 2021، لتتجاوز بذلك صدمة المتحور الجديد «أوميكرون»، الذي أدخل القلق والتوتر على جميع المواطنين في دول العالم.

المؤشر الرئيسي يصل إلى 11395.6 نقطة

وقال وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أنهت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جماعية لغالبية المؤشرات، إذ أغلق المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 عند مستوى بلغ 11395.6 نقطة مرتفعا بمقدار 1.63%.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 EWI أغلق عند مستوى 2127.84 نقطة، بعدما ارتفع بنسبة 1.27%، بينما اخترق مؤشر إيجي أكس 70 حاجز الـ2100 نقطة للمرة الأولى.

رأس المال السوقي يربح 6.8 مليارات جنيه

وأشار إلى أن مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان، عند مستوى 3105.14 نقطة مرتفع بنسبة 1.38%، لافتا إلى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية ارتفع بمقدار 6.8 مليارات جنيه في نهاية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، ليستقر عند مستوى 722.043 مليار جنيه.

وأكد أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، اليوم، جاء مدعومًا بعمليات شراء موسعة من المؤسسات المالية المصرية والعربية، ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بمكاسب نحو 183.99 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالايجابية وتحقيق مكاسب كبيرة خلال التعاملات.

وأوضح أن جلسة تعاملات البورصة المصرية، اليوم، شهدت اتجاه المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء، وبلغت صافي مشترياتهم نحو 18 مليون جنيه بالنسبة للعرب و 5.2 ملايين جنيه للأجانب، بلغت صافي مبيعات المستثمرين المصريين نحو 22.9 مليون جنيه.