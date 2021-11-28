أخبار البورصة المصرية اليوم.. تراجع جماعي بعد هجوم «أوميكرون»

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأحد، تراجع جماعي لمؤشرات البورصة إذ بدأت جلسة التعاملات الصباحية في أولى جلسات الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الحالي بتراجع جماعي لأغلب المؤشرات متأثرة بالتراجع في البورصات العالمية مع المتحوّر الجديد لفيروس كورونا «أميكرون» بعد إعلان أولى حالات الاشتباه في جنوب أفريقيا في الـ24 من الشهر الحالي.

وجاء في أخبار البورصة المصرية اليوم، أنَّ المؤشر الرئيسي للسوق للبورصة EGX30 استهل اليوم الأحد على تراجع بلغت نسبته نحو 1.81%، ليهبط إلى مستوى 11.224 نقطة بينما هبط المؤشر EGX70 بنسبة وصلت إلى 2.49% لينخفض إلى 2.030 نقطة، بينما بدأ المؤشر EGX100 بداية جلسة تعاملات اليوم بتراجع أيضا وصبت نسبته نحو بنسبة 2.37% ليصل إلى مستوى 2.987 نقطة.

وسجّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق المال المصري إلى نحو 709.4 مليار جنيه مدفوعاً بمشتريات العرب والمصريين بعد أن سجلوا صافي قيمة شراء نحو 5.8 ملايين جنيه بالنسبة للمصريين، و1.8 مليون جنيه بالنسبة للعرب أما المستثمرين الأجانب فمالوا إلى البيع ووصلت مبيعاتهم إلى نحو 8.7 مليون جنيه.

فيما بلغت قيمة التداول في الساعات الأولى من جلسة تعاملات اليوم الأحد إلى نحو 126 مليون جنيه في الوقت الذي بلغت فيه كمية التداول بالبورصة على 60.8 مليون ورقة تم تنفيذها بعد إتمام نحو 6.5 ألف عملية تداول تمت على نحو 166 سهم هبط منهم أكثر من 65 سهم وارتفع 3 أسهم فقط بينما لم تتغير مستويات نحو98 سهم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن ظهور متحوّر جديد من جائحة كورونا أطلقت عليه «أوميكرون» على غرار ظهور سلالات أخرى مثل: دلتا وألفا وبيتا، ولكنها أكّدت في بيان رسمي أنَّ خطورة المتحور الجديد «أوميكرون» هو ​ارتفاع شديد في العدوى، وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات.