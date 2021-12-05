وزيرة التضامن: تعاقدنا على 26 نوع من ألبان علاجية تخفض درجة الإعاقة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة المصرية للأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منذ يوم مولدهم، إذ ذكرت أن بعد ولادة الطفل مباشرة يأتي دور وزارة الصحة والسكان، اولا في الاكتشاف المبكر للإعاقة، إذ تم هذا العام إضافة 17 مرض وراثي للكشف عنهم بعد أن كان الأمر يقتصر على مرضين فقط، وأصبح الآن لدينا 19 مرص وراثي يتم الكشف عليهم على الأطفال للاكتشاف المبكر والتدخل المبكر من كافة الجهات.

وأضافت "القباج"، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك جزء أخر يتمثل في متابعة الحالات التي يثبت فيها خلل جيني أو وراثي، وبدأت برامج الإرشاد الوراثي تتوسع و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساهم في بحوث علمية في إجراء كشوفات طبية مع التضامن لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، "الصحة تكشف طبي والتضامن تكشف وظيفي"، كما تم التعاقد على 26 نوع من الالبان العلاجية اللي تساهم في خفض درجة الاعاقة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لما هذا الطفل يكبر وينمو ويلتحق بالمدرسة ، نشوف وزارة التربية والتعليم قامت بجهد في تطوير منهج لأول مرة للتعليم الدامج والتربية الخاصة، واضافة 6000 مدرس جديد تم تدريبهم ليصل عدد المدرسين ل 75 ألف، افتتاح اول مدرسة للمكفوفين وفتح 11 فصل لمتعددي الاعاقات، زيادة غرف المصادر لتصل لـ 500 غرفة تم زيادتها هذا العام، 160، كانت 340 وصلت 500".