وزيرة التضامن: لدينا 4500 جمعية في مصر بها كوادر شبابية مبدعة

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على الجهود الذي يقدمها لخدمة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، مضيفة «بيعمل جهد كبير في الإطار القانوني وفي متابعة قضايا أصحاب ذوي الإعاقة وفي متابعة الخطط مع وزارة التضامن».

وزيرة التضامن تشيد بجهود المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت القباج، خلال احتفالية قادرن باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «عندنا مجتمع مدني قوي، أكثر من 4500 جمعية في تخصصاتهم المختلفة، بها كوادر شبابية صاعدة وواعدة تتميز بالابتكار والإبداع، وهذا هو المطلوب في الفترة المقبلة، هذا ما يساعد أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة».

القباج: مصر بها قطاع خاص داعم

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مصر بها قطاع خاص داعم، بصفة خاصة مش بس الشركات ولكن البنوك أيضا اصبح لها دور قوي في دعم القضية ، فضلا عن صعود التكنولوجيا والتحول الرقمي والشمول المالي وتطويعهم لخدمة القضية بما ييسر قضايا الإتاحة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».