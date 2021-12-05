الرئيس السيسي يوجه وزير الدفاع بأن تركب إحدى أبطال «قادرون باختلاف» طائرة ثنائية

قالت بسملة محمد، أحد أعضاء قادرون باختلاف في عمر الـ10 عام، إنها تطمح مستقبلا أن تكون كابتن طيار، وسألت الرئيس «حضرتك بتشتغل كام ساعة في اليوم» ليرد عليها بقوله «قوليلي أنت بتنام كام ساعة في اليوم أحسن».

واستطرد الرئيس السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلا: «أنا معرفش أقعد من غير شغل لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم، ولما تحلم تجري على حلمها ولازم ربنا هيساعدها، وكلنا نحلم ونقول يارب ونجري لازم ربنا هيساعدنا، واللي بيتشغلوا معايا زهقوا مني، والدكتور مصطفى مدبولي قالي ارحمني بقي، بس هنعمل أيه ماحنا نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد في الدنيا».

وسألت الرئيس «حضرتك بتعرف تسوق طيارة»، ليرد عليها، «أنا بطلب من وزير الدفاع أنه يسمح لبسملة تركب طيارة ثنائي مع أحد الطيارين، مادام أنتي حابه أوي الحكاية دي، وهنصورك ونوري الناس كلها بسمله وهي راكبة الطيارة».