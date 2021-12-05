السيسي: عمي كان قدوتي في الرفق والكرم مع الضعاف والأطفال والبنات

سألت ملك محمد، بطلة مصر للسباحة بنادي الشمس، ومن أصحاب الهمم، الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مثل الرئيس الأعلى.

ورد الرئيس على سؤالها: « سؤال مهم أوي دايما الناس ترد على السؤال ده وتقول فلان، لكن مثلي الأعلى نماذج كثيرة من الناس، وماأخدتش حد لوحده.. كان ليا عم كريم جدا وشديد الكرم والرفق بالناس، ولم أرى في حياتي نموذج كريم جدا مع الأطفال، وكريم جدا مع البنات والضعاف وأخدت دي منه، وماأخدتش نموذج لوحده.. اتعلمت من محيطي وكانت النماذج طيبة وكلهم عند ربنا وأتمنى من الله يجازيهم خيرا ويرحمهم».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».