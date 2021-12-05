السيسي يرد على طفلة تحلم بالتمثيل: أشرف عبدالباقي عنده فرصة يعمل مواهب

أعربت ملك محمد، بطلة مصر للسباحة بنادي الشمس، ومن أصحاب الهمم، عن أملها بأن تصبح وزيرة الثقافة حينما تكبر.

ورد الرئيس على حلمها ضاحكا: « ممكن تبقي وزيرة الثقافة دلوقتي لكن من غير مانشيل حد، وتبقي وزيرة الثقافة بتاعة السن بتاعك ده»، وردت ملك عليه «أقول لحضرتك أنا عاوزة أبقى وزيرة ثقافة ليه.. علشان أمثل»، ورد الرئيس عليها «أستاذ أشرف عبدالباقي عنده فرصة كبيرة النهاردة.. كان جاي يقدم النهاردة الفقرة فيآخد الفرصة ويعمل مواهب ويشتغل»، ليرد الفنان أشرف عبدالباقي «أنا طلعت بفرقة كدا يافندم».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».