«شركات السياحة»: فنادق القاهرة سجلت نسبة إشغال 100% خلال الفترة الماضية

قال محمد ثروت، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة العربية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب الإشغال بفنادق القاهرة ستبدأ في التراجع بداية من اليوم ولمدة أسبوعين، على أن ترتفع مجددا خلال أجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة، مرجعا أسباب الانخفاض الحالي في نسب الإشغال بفنادق العاصمة إلى انتهاء الأجازات في السعودية والتي استمرت من يوم 25 نوفمبر الماضي وحتى يوم 5 ديسمبر الحالي، وكانت سببا في ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق.

عودة أسعار الفنادق لطبيعتها بعد ارتفاعها بشكل كبير

وأضاف «ثروت» في تصريحات لـ «الوطن»، أن العديد من فنادق القاهرة الكبرى سجلت نسب إشغال خلال الـ 10 أيام الماضية وصلت إلى نحو 100%، مشيرا إلى أن السياحة العربية وبخاصة الوافدة من السعودية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي رفعت نسب الإشغال خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن أسعار فنادق القاهرة والجيزة ستعود إلى طبيعتها بداية من اليوم، بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين بنسب وصلت إلى نحو 300%، خاصة في الفنادق الموجودة حول نهر النيل وفي وسط البلد ومنطقة مصر الجديدة.

ارتفاع نسب الإشغال خلال الكريسماس ورأس السنة

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وبخاصة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والقاهرة ستشهد ارتفاعا خلال فترة الكريسماس ورأس السنة، لافتا إلى أن السياح العرب سيستمرون في القدوم لمصر خلال الأسابيع المقبلة، ولكن ليس بنفس النسب المرتفعة الماضية، حيث أن تلك الفترات ليست فترة أجازات في غالبية الدول العربية.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن القطاع السياحي يأمل في ألا يؤثر متحور «أوميكرون» في تراجع نسب الحجوزات إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن صناعة السياحة بمصر بدأت في استعادة عافيتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، منوها إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.