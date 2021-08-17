شركات السياحة: دول الخليج تتصدر البلدان العربية في إرسال السياح لمصر

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن دول الخليج العربي كانت الأكثر عربيا إرسالا للسياح لمصر خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري، موضحا أن السياح السعوديين احتلوا المركز الأول عربيا في التواجد بمصر تلاهم السياح الإماراتيون ثم الكويتيون والبحرينيون والعراقيون والأردنيون واليمنيون مع وجود أعداد جيدة من السياح الليبيين.

معدلات السياحة العربية ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال شهر يوليو الماضي أعلى من نظرائهم خلال ذات الشهر من عام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا، موضحا أن أعداد السياح العرب خلال شهر يوليو 2021 كانت جيدة للغاية وساهمت في رفع نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.

وتابع «سجلت بعض فنادق القاهرة الكبرى خلال هذا الشهر نسب إشغال بلغت نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

معدلات الحركة الوافدة خلال الـ 8 شهور الأولى من 2021

وأشار إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى تُمثل نحو 38% من ذات المعدلات خلال عام 2019، مشيرا إلى أن تلك النسبة التي تم تحقيقها هذا العام تعتبر جيدة جدا لا سيما في ظل استمرار أزمة كورونا وتأخر العديد من البلاد العربية كالمملكة العربية السعودية فى السماح لمواطنيها بالسفر لمصر للسياحة.

فنادق القاهرة الأكثر إشغالا بالسياح العرب

وأوضح فاروق أن القاهرة تصدرت المدن السياحية المصرية فى جذب السياح العرب تلاها الساحل الشمالى ثم شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن غالبية السياح العرب يفضلون التواجد بالقاهرة خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن فنادق العاصمة المصرية كانت الأكثر إشغالا بالسياح العرب خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري.