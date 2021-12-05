الرئيس لوالدة أحد أطفال «قادرون باختلاف» طلبت حضورهم الاحتفالية: «حاضر.. يجوا معانا بردو يسعدونا»

طالبت والده أحد أطفال قادرون باختلاف الرئيس عبدالفاح السيسي أن يحضر الأولاد من خارج القاعة ممن استقبلوا الرئيس فور وصوله قالئه: «ولادنا اللي استقبلوا حضرتك بره ياريت يحضروا معانا الحفلة لأن عيالنا بيحبوك جدا جدا واليوم ده أحنا كنا بنتمناه من الله وربنا وفقنا فيه، الله يرضي عنك».

ليرد عليها الرئيس السيسي بقوله: «متقلقيش الجزء بتاع الصبح ده هيطلع في التلفزيون بردو، ولكنهم يجوا معانا بردو يسعدونا»