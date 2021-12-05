إنعام سالوسة: سعيدة بمشاركتي في احتفالية «قادرون باختلاف»

عبرت الفنانة إنعام سالوسة عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت الفنانة القديرة بصوتها في فيلم تسجيلي يحمل نفس اسم الاحتفالية، وأوضحت في حديثها لـ «الوطن»، أنها رحبت بشدة لتكون جزء من تلك الاحتفالية المخصصة للأطفال ذوي الهمم.

مصطفى شعبان وأشرف عبد الباقي يشاركان في احتفالية «قادرون باختلاف».. وفقرة غنائية لـ«وندرز»

ولم تكن الفنانة أنعام سالوسة هي الفنانة الوحيدة المشاركة في الاحتفالية، حيث ظهر الفنان مصطفى شعبان خلال الحفل لتقديم فقرة بعنوان «إنجازات سفراء الحلم»، الذي عبر عن سعادته وفخره بالمشاركة في الاحتفالية، وقال في كلمته إن فخره نابع من قدرتهم على تحويل الإعاقة إلى طاقة، وذلك بالإضافة إلى الفنان أشرف عبد الباقي الذي يقدم فقرة «حوار مع الرئيس»، كما قدم هشام جمال فقرة فنية بعنوان «هنغني» مع فريق «وندرز» لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الإعلامية إيمان الحصري للمرة الثانية خلال فترة صغيرة منذ ظهورها الأول في احتفالية افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وذلك بعد أزمة مرضها الأخيرة التي استمرت لأشهر، وكان من الإعلاميين المشاركين في تقديم فقرات الاحتفالية شريف مدكور.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر النسخة الثانية من «قادرون باختلاف»

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثانية من احتفالية «قادرون باختلاف»، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، خلال الاحتفالية أن النسخة الثانية من «قادرون باختلاف» كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر.