رئيس التحرير

محمود مسلم

أحد أطفال «قادرون باختلاف»: نفسي أكون ظابط جيش.. والرئيس يوجه باستضافتهم

كتب:

محمد متولي
01:19 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
محمد ماضي

محمد ماضي

سأل محمد ماضي، بطل الجمهورية في السباحة والخماسي وعمره 9 سنوات، الرئيس السيسي «حضرتك نفسك تعمل إيه تاني لقادرون باختلاف»، ليرد عليه الرئيس «نفسي أعمل كتير اوي ليكم لأن المفروض كدولة وشعب ومجتمع نقدم كل ما يمكن تقديمه، وبقول للدكتور مصطفى ومجس النواب والشيوخ أحنا محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير ولكن لما كلنا ندفع فيه هيحقق مساهمة تقدر تخلينا نعمل اللي بنتمناه».

وأضاف الرئيس «أنا عايز كل الناس واللي في المدرسة والبيوت ينتبهوا للكنز اللي هما مش واخدين بالهم منه، مش هيعرفوا غير يوم القيامة أن اللي موجود معانا ده كنز، فخلي بالك من الكنز وخد منه وحطه في عنيك، وأنتوا الكنز».

وأوضح الطفل أنه وعدنما يكبر يحلم بأن يكون ضابط جيش، ليرد عليه الرئيس «هنعمل ليكم كلكم رحلة لكلية الشرطة والحربية ويبقي يوم نقضيه هعناك كلنا».

وأوضح الرئيس «أنت مشرفنا يا محمد وأسركم الموجودين معانا هنا او في البيوت، ببعتلهم كل التحية والاحترام والتقدير والاعتزاز وبقولهم لا تنسونا من طيب دعائكم لينا ولمصر».

اقرأ المزيد:

إيمان الحصري تقدم احتفالية «قادرون باختلاف» في ثاني ظهور لها بعد أزمتها الصحية

طفلة بـ«قادرون باختلاف»: مبسوط معانا يا ريس؟.. والسيسي يرد: أسعد يوم لما بشوفكم

إنعام سالوسة: سعيدة بمشاركتي في احتفالية «قادرون باختلاف»

الرئيس السيسي يوجه وزير الدفاع بأن تركب إحدى أبطال «قادرون باختلاف» طائرة ثنائية