أحد أطفال «قادرون باختلاف»: نفسي أكون ظابط جيش.. والرئيس يوجه باستضافتهم

سأل محمد ماضي، بطل الجمهورية في السباحة والخماسي وعمره 9 سنوات، الرئيس السيسي «حضرتك نفسك تعمل إيه تاني لقادرون باختلاف»، ليرد عليه الرئيس «نفسي أعمل كتير اوي ليكم لأن المفروض كدولة وشعب ومجتمع نقدم كل ما يمكن تقديمه، وبقول للدكتور مصطفى ومجس النواب والشيوخ أحنا محتاجين نعمل تشريع يتيح لينا إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير ولكن لما كلنا ندفع فيه هيحقق مساهمة تقدر تخلينا نعمل اللي بنتمناه».

وأضاف الرئيس «أنا عايز كل الناس واللي في المدرسة والبيوت ينتبهوا للكنز اللي هما مش واخدين بالهم منه، مش هيعرفوا غير يوم القيامة أن اللي موجود معانا ده كنز، فخلي بالك من الكنز وخد منه وحطه في عنيك، وأنتوا الكنز».

وأوضح الطفل أنه وعدنما يكبر يحلم بأن يكون ضابط جيش، ليرد عليه الرئيس «هنعمل ليكم كلكم رحلة لكلية الشرطة والحربية ويبقي يوم نقضيه هعناك كلنا».

وأوضح الرئيس «أنت مشرفنا يا محمد وأسركم الموجودين معانا هنا او في البيوت، ببعتلهم كل التحية والاحترام والتقدير والاعتزاز وبقولهم لا تنسونا من طيب دعائكم لينا ولمصر».