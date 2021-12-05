السيسي: بقول لربنا زي ما أعطتني المسؤلية ساعدني وقدرني أسعد الدنيا كلها

سأل أحمد طارق محمد جميل، الشاعر وبطل السباحة وألعاب قوى والفنان الكوميدي من ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي إذا كان سعيدا بمنصبه كرئيسيا لمصر.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه: « ده سؤال صعب أوي»، ليرد أحمد على الرئيس: «حضرتك تستحقها بجدارة»، ليرد الرئيس عليه «بقول دايما يارب أنت تمكن الأمر ده فقط وأنت اللي بتعطيه وتنزعه، يؤتي الملك من يشار وينزع الملك ممن يشاء، فبقول لربنا زي ماأعطتني المسؤلية دي ساعدني وقدرني أسعد الدنيا كلها، وهو يعلم، ولو قدرت أعمل كدا هبقى راضي عن إني توليت الوظيفة دي فياريت أقدر أعمل».

وقال أحمد للرئيس: «حضرتك حنين علينا ومننساش مقولة حضرتك مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا»، ليرد الرئيس «بفضل الله وبفضلكم».

وأدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».