بطل من ذوي الهمم: نفسي ألعب في الأهلي.. والسيسي: الخطيب بعت موافقة

أعرب أحمد طارق محمد جميل، شاعر، وبطل سباحة وألعاب قوى، وفنان كوميدي من ذوي الهمم، عن أمنيته باللعب في النادي الأهلي وممارسة رياضة السباحة هناك، وذلك خلال كلمته في الفقرة الحوارية التي قدّمها الفنان أشرف عبدالباقي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، التي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وتنقلها الفضائيات المصرية على الهواء مباشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس لبطل من ذوي الهمم: الأهلي هيكون فرحان إنك هتبقى واحد من الأعضاء

وقال الرئيس السيسي، ردا على جميل: «لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي وإحنا قاعدين كده، النادي الأهلي هتلاقيه فرحان إنك هتبقى عضو من الأعضاء، وكابتن محمود الخطيب هتلاقيه بعت موافقة دلوقتي».

المشاركون في احتفالية «قادرون باختلاف»

وشارك عدد من الفنانين في احتفالية «قادرون باختلاف»، منهم الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض في بداية الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدّم فقرة سفراء الحلم، والفنان أشرف عبدالباقي الذي أدار فقرة حوارية بين الرئيس السيسي، والأبطال من ذوي الهمم، كما ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، لأول مرة بعد رحيل والديها، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.