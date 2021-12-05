الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة.. 5 منها ضمن «حياة كريمة»
كتب:
إسراء سليمان
03:11 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
الاوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 5 مساجد ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومسجدان إحلالًا وتجديدًا، و3 أخرى صيانة وترميمًا، إضافة إلى 19 مسجدًا آخرين.
ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 379 مسجدًا، منها 325 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و«54» مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد الـ24 التي سيجري افتتاحها، الجمعة المقبل، هي:
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1ـ الغفور الرحيم – مدينة الغردقة
مديرية أوقاف قنا
2 ـ كوم هديل – القلعة - قفط
3ـ الرحمة – الأوسط سمهود- مركز أبو تشت
4ـ الرحمن – نجع علي سالم – الكلاحين – قفط
مديرية أوقاف سوهاج
5ـ الرحمن نجوع العزبة بأولاد يحيي – شمال دار السلام
6ـ الإخلاص نجع عجور- الزرازرة- دار السلام
مديرية أوقاف البحيرة
7ـ عزبة الحساينة – كفر دمتيوه – كوم حمادة
8ـ القنيشات الكبرى- البستان - الدلنجات
9ـ الإيمان – عزبة صالح «محلة نصر» –لقانة – شبرا خيت
مديرية أوقاف الدقهلية
10ـ كفر الأمين - السنبلاوين
مديرية أوقاف المنيا
11ـ الحرمين – نجع عمار – دير مواس
مديرية أوقاف أسيوط
12ـ عبده عبد العاطي – دير الجنادلة – مركز الغنايم
13ـ التقوى – قرية النواوره – مركز البداري
مديرية أوقاف بني سويف
14ـ الشيخ سعيد – بني عفان – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الجيزة
15ـ جمعة القمبشاوي - البدرشين
16ـ أبو بلول الحارة – الواحات
17ـ الحبايبة الباويطي - الواحات
مساجد الصيانة والترميم
مديرية أوقاف السويس
1ـ المختار – حي المختار – الصباح – إدارة فيصل
مديرية أوقاف قنا
2ـ الرحمن – الخراشية – نجع عزوز – مركز دشنا
3ـ أبو بكر الصديق – الشقيفي – مركز أبو تشت
4ـ الشهيد أحمد السمان- نجع حمد – مركز أبو تشت
5ـ آل معيصرة – المعيصرة- أبو تشت
مديرية أوقاف الغربية
6ـ الإيمان كفر مسعود – طنطا أول
مديرية أوقاف أسيوط
7ـ الرحمة – قرية المختون – مركز ديروط