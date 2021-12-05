الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة.. 5 منها ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 24 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 5 مساجد ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومسجدان إحلالًا وتجديدًا، و3 أخرى صيانة وترميمًا، إضافة إلى 19 مسجدًا آخرين.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 379 مسجدًا، منها 325 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و«54» مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد الـ24 التي سيجري افتتاحها، الجمعة المقبل، هي:

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1ـ الغفور الرحيم – مدينة الغردقة

مديرية أوقاف قنا

2 ـ كوم هديل – القلعة - قفط

3ـ الرحمة – الأوسط سمهود- مركز أبو تشت

4ـ الرحمن – نجع علي سالم – الكلاحين – قفط

مديرية أوقاف سوهاج

5ـ الرحمن نجوع العزبة بأولاد يحيي – شمال دار السلام

6ـ الإخلاص نجع عجور- الزرازرة- دار السلام

مديرية أوقاف البحيرة

7ـ عزبة الحساينة – كفر دمتيوه – كوم حمادة

8ـ القنيشات الكبرى- البستان - الدلنجات

9ـ الإيمان – عزبة صالح «محلة نصر» –لقانة – شبرا خيت

مديرية أوقاف الدقهلية

10ـ كفر الأمين - السنبلاوين

مديرية أوقاف المنيا

11ـ الحرمين – نجع عمار – دير مواس

مديرية أوقاف أسيوط

12ـ عبده عبد العاطي – دير الجنادلة – مركز الغنايم

13ـ التقوى – قرية النواوره – مركز البداري

مديرية أوقاف بني سويف

14ـ الشيخ سعيد – بني عفان – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الجيزة

15ـ جمعة القمبشاوي - البدرشين

16ـ أبو بلول الحارة – الواحات

17ـ الحبايبة الباويطي - الواحات

مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف السويس

1ـ المختار – حي المختار – الصباح – إدارة فيصل

مديرية أوقاف قنا

2ـ الرحمن – الخراشية – نجع عزوز – مركز دشنا

3ـ أبو بكر الصديق – الشقيفي – مركز أبو تشت

4ـ الشهيد أحمد السمان- نجع حمد – مركز أبو تشت

5ـ آل معيصرة – المعيصرة- أبو تشت

مديرية أوقاف الغربية

6ـ الإيمان كفر مسعود – طنطا أول

مديرية أوقاف أسيوط

7ـ الرحمة – قرية المختون – مركز ديروط