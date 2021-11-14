رئيس «دار السلام» بسوهاج ينفي حدوث سيول بقرية أولاد يحيى: أمطار خفيفة

نفى اللواء عبد المنعم عبد القوي، رئيس مدينة دار السلام، حدوث سيول في قرية أولاد يحيى بسوهاج، لافتًا إلى أن ما حدث هو سقوط أمطار خفيفة على المنطقة الجبلية الشرقية، مما نتج عنه تجمع للمياه مقابل نجع عمار التابع لقرية أولاد يحيى، وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وعمل حاجز للمياه.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المياه تجمعت في المنطقة بالقرب من المقابر، ولم تمثل أي خطورة على القرية، كما لم تصل إلى منازل الأهالي، مؤكدًا أن ما حدث هو تجمعات الأمطار في المنطقة الجبلية فقط، لافتا إلى أن معدات الوحدة المحلية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، وهناك رفع لدرجات الاستعداد بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

سيول قرية أولاد يحيى بسوهاج

يذكر أن سيول قرية أولاد يحيى بسوهاج التي حدثت عام 1996، كانت هي الأعنف في تاريخ القرية والمحافظة بأكملها، ودمرت حينها أغلب منازل الأهالي وأدت إلى حدوث وفيات، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، ودفعت وقتها القوات المسلحة بكامل طاقتها لإغاثة المنكوبين في القرية، وتم عمل مستشفيات ميدانية وتقديم مساعدات عينية ومواد غذائية وتجهيز أماكن إيواء.

وفي شهر مايو من العام الماضي، ضربت السيول قريتي أولاد الشيخ والمشايخ بدائرة مركز دار السلام، حيث تجمعت المياه في المنطقة الجبلية واتجهت إلى منازل الأهالي، وتسببت في غرق عدد كبير من المنازل، وتحركت المحافظة بكامل طاقتها، وتم التغلب على المياه، وتقديم مساعدات للمتضررين.

رفع درجات الاستعداد في الصحة والوحدات المحلية

وقرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجات الاستعداد في أجهزة الحكم المحلي، ووضع المعدات في أهبة الاستعداد لمواجهة أية سيول محتملة، كما تقرر رفع درجات الاستعداد في قطاع الصحة بالكامل، وتوفير أمصال العقارب والثعابين، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية لمواجهة أي طارئ يحدث.