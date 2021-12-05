السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الأبطال من ذوي الهمم: جاي أخد البركة منكم

طالب أصحاب الهمم، الحضور في احتفالية «قادرون باختلاف»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسماح لهم بالتقاط صورة تذكارية معه، ليرد الرئيس عليها: «100 ألف صورة، بس أنا وعدت بسملة أتصور معاها.. فورا دلوقتي هجيلكم آخد البركة منكم»، ثم صعد الرئيس لالتقاط الصورة التذكارية معهم.

جولة تفقدية للرئيس على الاتحادات الرياضية

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية على لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.

الحضور في احتفالية قادرون باختلاف

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وكذلك شارك عدد آخر من الفنانين في «قادرون باختلاف»، ومنهم الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، والفنان هشام جمال برفقة فريق wonder وقدّم أغنية «هنغني».