السيسي: «حياة كريمة» أهم مشروع في مصر.. هينهي معاناة ناس كتير

سأل عبدالرحمن أشرف (17 عاما)، بطل مصر في السباحة، وأحد أعضاء «قادرون باختلاف»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «إيه أكتر مشروع اتعمل أو لسه تحت الإنشاء، شايف إن ليه دور مهم في مصر؟»، فأجابه الرئيس: «مشروع حياة كريمة، ومش عشان إحنا موجودين دلوقتي أو أطلقنا المشروع فبنديله دعم سياسي، لكن لأنه بيمس حياة 60 مليون، ولو قدرنا نحسن حياة الناس ونيسر لهم ونعينهم على دنياهم، هنكون عملنا حاجة كبيرة أوي، وعشان كده بنتكلم على كل قرى الريف المصري».

جهود حياة كريمة

وتابع الرئيس، متحدّثا عن جهود مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري الأكثر احتياجا، خلال كلمته في الفقرة الحوارية التي أدارها الفنان أشرف عبدالباقي، بين الرئيس السيسي وذوي الهمم، قائلا: «تصور يا أحمد إنك في بيت مفيهوش ميّة أو كهربا أو الاتنين، أو مبتجيش فيه بانتظام، يا ترى المعاناة هتبقي عاملة ازاي».

وأضاف الرئيس السيسي: «طب يا ترى لو البيت مفيهوش صرف صحي هيبقي عامل ازاي، ولو مفيش طريق ومدرسة ومستشفى، عشان كده أنا بتصور إننا كدولة ومجتع مدني وشركات، لو عرفنا قيمة العمل ده وهيعود بالنفع على الناس ازاي»؟

وأكمل الرئيس: «عارف يعني إيه تخلي حد نايم في بيته سعيد كل يوم، تدخل عليه وتحققله اليسر والسعادة، أنتَ متعرفش ده قيمته إنسانيا قد إيه، وقبل ده كله عند ربنا اللي بيحسب علينا بالثانية كل شيء»، مضيفا: «ده أحسن وأعظم وأكبر مشروع، وده تحدي أننا ننجح كدولة في التزاماتنا وتعهدنا قدام الناس إننا نعمل حياة كريمة لحوالي 60 مليون إنسان وإنسانة».

قادرون باختلاف

وتابع الشاب، موجّها حديث للرئيس السيسي: «يا ترى أي مشروع حضرتك بتفكر فيه معمول حسابنا فيه كقادرون باختلاف»، فأجابه الرئيس: «إحنا اتكلمنا عن صندوق قادرون باختلاف، وكل حاجة عايز تعملها بتحتاج لقدرات مالية، عشان نقدر نعمل كل حاجة لينا كلنا، فلازم يكون فيه قدرات اقتصادية قوية للدولة عشان تعمل ده، وهل إحنا عملنا اللي بنحلم بيه ليكم، لأ، لسه كتير، والموضوع مش مرتبط بالقدرات الاقتصادية بس، لكن وعي الناس وازاي نتعامل مع بعض بالحب والاحترام والتقدير الازم، ولو كلنا كده فده لا يقدر بمال».

وزاد الشاب: «مش عايز أقول فيه تمييز بينّا وبينكم، ولكن إحنا واحد كلنا وانتوا أولادنا وبناتنا وحبيايبنا وعلى راسنا كلنا».