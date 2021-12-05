المفتي يشيد باهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم ومنحهم كافة حقوقهم

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بذوي الهمم، ومنحهم كافة حقوقهم، والاحتفاء بهم دائمًا، ودعم حقهم في الترقي بالدولة.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بيانه، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أَقرَّ حقوق ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بدءًا من الدستور المصري، ومرورًا بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وانتهاءً بالصندوق القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمًا لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة «عطاء».

تعديل القوانين لخدمة ذوي الهمم في المجتمع

وأشار «علام»، إلى أنَّ الدولة المصرية عدَّلت عددًا من القوانين لتعزيز حقوق أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم في المجتمع، ومنها التعديل الذي طرأ على القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يُعدُّ طفرةً في خدمة أصحاب القدرات الخاصة، والتغيير في تنفيذ القانون بصرامة في الوقت الحالي.

عناية الإسلام بذوي الهمم

وأكد أن الشريعة الإسلامية قد أقرَّت منهجًا متكاملًا يُعنى بكل الوقائع والأحداث والأمور، فلم يترك مجالًا إلا وكان للدين الإسلامي بيان ورأي فيه، فقد اعتنى الإسلام بكل فئات المجتمع، وأولى اهتمامًا ورعايةً خاصة بذوي الهمم من خلال العمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والمناسبة لهم.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية حرصت على ضرورة توفير الرعاية الكاملة لذوي الهمم، وعملت على قضاء حوائجهم، وأعطت الأولوية لهذه الفئة في التمتع بكافة الحقوق، فقضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ولا يوجد أدنى لون من التفرقة بينهم وبين غيرهم في المجتمع، إذ إن حسن رعايتهم والاهتمام بشئونهم يعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا.