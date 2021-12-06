حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

معاكسة فينوس والقمر قد يصيبانك اليوم ببعض التوتر.. لا تستسلم للانفعال والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.