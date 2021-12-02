حظك اليوم برج الحمل الخميس 2-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله، مهما كانت الصعاب التي تواجهها في الوصول إليها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.