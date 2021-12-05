حظك اليوم الأحد 5-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، الذي يتغير بسبب حركة النجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، منها برج العقرب والقوس والدلو، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية.

ويقدم موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها لقرائه حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. لا تعلن اليوم عن أي تغيير حتى تثبت أقدامك وتتأكد.

حظك اليوم برج الحمل 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك للعناد، وإذا شعرت بالتوتر في علاقتك بمن حولك فعليك أن تفتش عن شيء مشترك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 5-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم قادرا على مقاومة الضغوط، وقد تقوم بأعمال مميزة في حياتك.

حظك اليوم برج الثور 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والقمر بمنزل الحظ يدعمانك ويمنحانك تحسنا معنويا ملحوظا وتشعر بالقوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد يعدك ذلك بفرص مهنية أو مالية خلال اليومين القادمين.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعاطف والتسامح مع من تحب، وتحقق توافقا وإصلاحا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. اصبر اليوم ولا تغامر وتأنّ في أقوالك وقراراتك إذا أردت أن تتغلب على المصاعب وأن تزيحها من طريقك.

حظك اليوم برج السرطان 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه ولا تضغط على من تحب أو على شركاء الحياة بالمبالغة في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة والعمل، ويساعدك ذلك على الموازنة بين اهتمامك بصحتك والقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو اليوم واقعيا ونشيطا، وقد تقبل بتقديم بعض التنازلات.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 5-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة.

حظك اليوم برج العذراء 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يسلطان الضوء على أمور عاطفية، وتسيطر على قلبك مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 5-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب المغامرة واحترس من الغرباء.

حظك اليوم برج الميزان 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على انفعالاتك مع الأحباب وفي نطاق العائلة، وتوخّ الحذر في حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على عرض أفكارك بلباقة، وتُصر على إنجاز أعمال عالقة.

حظك اليوم برج العقرب 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف حذرك تجنبا للأخطاء وللخسارة إذا أردت أن تصل لما تريد.

حظك اليوم برج القوس 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتأنى اليوم في خطواتك وردود أفعالك، ولا تثر غيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد اليوم على ما لديك من عزيمة وإرادة قوية في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويساعدك ذلك على استعادة إحساسك بالثقة وتبدو محددا في رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 5-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل شيء في صمت وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، فقط لا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الدلو 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس، ومن المهم أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء وليكن شعارك: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 5-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم إنجاز أعمالك، وتتحمل مسئولياتك العائلية بمنتهى الهمة والنشاط.

حظك اليوم برج الحوت 5-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر بمنزل الأصدقاء يعدانك بدائرة من أناس مخلصين تحيط بك وتحميك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.