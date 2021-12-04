حظك اليوم برج الحمل السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية تتعامل بشفافية مطلقة مع الآخرين، كما أنه واضح وصريح في حديثه معهم، ويعطي آراءه الشخصية بصراحة دون اللجوء إلى المجاملات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

كسوف الشمس الكلي في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.