حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع رجل برج الجوزاء بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم، وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط، القمر يعمل لصالحك، ويساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.