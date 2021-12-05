حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

شخصية جدية وواقعية ودقيقة الملاحظة، هكذا يتميز مولود برج الجوزاء، كما يعرف عنه حبه لتعلم كل ما هو جديد، كما أن تصرفاته غير متوقعة، ويسعى دائما إلى تكوين صداقات وعلاقات جديدة، كما أنه يقضي وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المدخرات، وقد يعدك ذلك بفرص مهنية أو مالية خلال اليومين القادمين.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعاطف والتسامح مع من تحب، وتحقق توافقا وإصلاحا.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.