وقف إمامين عن العمل بأسوان بسبب مخالفة موضوع خطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف كل من الشيخ مكي محمود السيد أحمد فكري، والشيخ مصطفى عبد القادر عبد الماجد بمديرية أوقاف أسوان، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من الخروج على موضوع خطبة الجمعة، والتعرض لقضايا لا علاقة لها بموضوع الخطبة ولا تتسق مع تعليمات الوزارة بشأنها.

وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف أسوان والمرفوعة من رئيس القطاع الديني.

وزارة الأوقاف

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء خدمة أي إمام يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه.