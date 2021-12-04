وزير الأوقاف: إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بأن إنجازات ذوي الهمم قوة إضافية للمجتمع وقدوة لغيرهم، وهو ما أبرزته الوزارة في أحد إصداراتها في سلسلة رؤية للنشء التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كتاب: «القفز فوق الصعاب» للكاتب الكبير الأستاذ أحمد سويلم.

كما أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعدهم إضافة قوية للمجتمع، وتؤكد على أن حسن رعايتهم واجب ديني ووطني وإنساني.

وهذا ملخص لبعض ما قامت وتقوم به الوزارة في أداء رسالتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

أولًا: البر

إجمالي ما تم صرفه لذوي الاحتياجات الخاصة من الموارد الذاتية للوزارة بلغ 90 مليون جنيه على النحو التالي:

- تم صرف 20 مليون لمبادرة نور حياة للإبصار.

- تم صرف 20 مليون لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

- تم صرف 50 مليون لصندوق عطاء المخصص لدعم ذوي القدرات الخاصة وتحدي الإعاقة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن.

ثانيًا : التعيينات

عينت الوزارة بتعيين 47 إمامًا، و223 عاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة من 2018 إلى 30 يونيو 2020م.

ثالثًا: ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة

تنشر الوزارة خطبة الجمعة أسبوعيًّا مرئية بلغة الإشارة؛ خدمة لـذوي القدرات الخاصة من الصم، وذلك منذ فبراير 2019م، ويتم نشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقنوات الوزارة على اليوتيوب، وصفحات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك، كما يتم ترجمتها حية من خلال مترجمي لغة الإشارة ببعض المساجد الكبرى.

رابعًا: المساجد الميسرة

يتم مراعاة عمل «رامب» بجوار المداخل للتيسير على متحدي الإعاقة في استخدام الكراسي المتحركة، وكذلك بعض دورات المياه التي تناسبهم، وذلك في جميع المساجد والمشروعات الجديدة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الأوقاف.

خامسًا: مسابقات الأوقاف المحلية والعالمية للقرآن الكريم

1. في يوليو 2014م تم إعلان أسماء 14 فائزًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم.

2. في يونيو 2015 م تم إعلان أسماء 4 فائزين في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة «الإعاقة الذهنية» في حفظ القرآن الكريم.

3. في إطار إعلان عام 2018م عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الدولة لهم، تم إعلان أسماء 27 فائزًا في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

4. في مارس 2019م تم إعلان أسماء 31 فائزًا في مسابقة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة.

5. في يونيو 2019م تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وتم تخصيص الفرع الرابع منها لذوي الاحتياجات الخاصة وأسفرت النتيجة عن فوز 25 متسابقًا.

6. في إبريل 2021م تم الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم وفهم معانيه، وتم تخصيص الفرع الثالث لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز 78 متسابقًا.

7. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثانية والعشرين والتي أقيمت خلال الفترة من 18 - 23 إبريل 2015 م، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز 10 متسابقين.

8. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثالثة والعشرين والتي أقيمت خلال الفترة من 10 - 14 إبريل 2016 م، لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسفرت النتيجة عن فوز 5 متسابقين.

9. تم تخصيص الفرع الرابع في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين والتي سوف تقام خلال الفترة من 11 - 15 ديسمبر 2021م، لذوي الاحتياجات الخاصة، ومرشح لها 8 متسابقين.

إصدارات تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة

سادسًا: إصدارات الأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا ضمن سلسلة «رؤية» للنشء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: «القفز فوق الصعاب» للكاتب الكبير الأستاذ أحمد سويلم، عرضنا فيه نماذج متميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه غيرهم على مستوى العالم، ويتم حاليًا ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.