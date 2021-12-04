الأوقاف تفتح تحقيقا في إقامة خطبة الجمعة بزاوية غير مصرح لها بالغربية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة كل من الشيخ السيد محمد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية، الشيخ جمال عبد الفتاح المشد مدير إدارة سمنود، والشيخ أحمد فهيم الغرباوي مفتش بإدارة سمنود، إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم، وتكليفهم بسرعة تحرير محضر بالواقعة.

المحالون للتحقيق أقاموا خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح لها

كما كلف الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف، نظرًا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها في نطاق مسؤوليتهم.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر.

كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.