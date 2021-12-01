ميلاد نجيب محفوظ أبرز أحداث ديسمبر .. ما أصل «الحرافيش»؟

يعد ذكرى ميلاد الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، أبرز أحداث الشهر الجاري، حيث ولد في 11 ديسمبر عام 1911، وهو أول كاتب عربي يحصل على جائزة نوبل في الآداب، وكان ذلك في عام 1988 من الأكاديمية السويدية، التي قالت في حيثيات منحه الجائزة «إنجازه أوسع وأغنى بكثير ذلك أن أعماله تخاطبنا جميعا».

متى بدأ نجيب محفوظ القراءة؟

كثيرا ما تحدث الأديب الراحل عن حياته وطقوس القراءة والكتابة، ففي رده على سؤال عن القراءة، قال «قراءاتي متنوعة»، وعن البداية قال: «كان لي صديق يحب القصص البوليسية وأنا في تانية ابتدائي، ولم يكن هناك أدب للأطفال، وتدرج الأمر وأصبحت أعتمد على مشترياتي من الكتب البوليسية وغير البوليسية، إلى أن وصلت لقراءة المنفلوطي وطه حسين وعباس العقاد والمازني وأساتذتنا من الجيل، ثم عرفت سبيلا إلى القراءة بالإنجليزية وقليل من اللغة الفرنسية».

أول قصة منشورة لنجيب محفوظ

وعن الكتابة، أضاف نجيب محفوظ في حديثه لبرنامج «كاتب وقصة» مع المذيعة سميرة الكيلاني: بدأت الكتابة في أواخر المرحلة الثانوية ونشرت أول قصة بعنوان «ملوك تحت الأرض» في مجلة الشباب.

وأشار أديب نوبل إلى تعلمه العزف على آلة القانون، وحبه لكرة القدم، قائلا «كنت مغرما بكرة القدم لعبا ومشاهدة».

وعن أصل تسمية أصدقائه بـ«الحرافيش»، قال «محفوظ»، إن الحرافيش مجموعة من الأصدقاء، وهي كلمة تركية تعني «حارة مفيش»، وكانت تطلق على «الصعاليك»، وعلى سبيل الفكاهة أطلق الفنان الصديق أحمد مظهر على هذه الشلة هذا اللقب، والذي ظل لصيقا بالأصدقاء.

وأشار صاحب نوبل إلى أن الفنان أحمد مظهر هو أحد مؤسسي شلة الحرافيش، والتي تعود إلى 1943، وقت أن كان ضابطا في الجيش وقبل انطلاق مسيرته الفنية أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

وجاء ذلك الاسم لأن «شلة» نجيب محفوظ كانت تلتقي على مقاهي زقاق المدق، ثم عدة مقاه بحي الحسين التي يرتادها البسطاء، ثم مقهى الفيشاوي إلى أن استقرت في كازينو بديعة على النيل.

رابط الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=MqOt02qZCrM&t=44s