رؤى نقدية جديدة وقصائد في عدد ديسمبر من «الثقافة الجديدة»

أصدَرت الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الجديد من مجلة «الثقافة الجديدة»، عدد ديسمبر 2021 برئاسة تحرير الشاعر والباحث مسعود شومان، وجاءت الافتتاحية بعنوان «أحمد شمس الدين الحجاجي.. القادم من رحم الأساطير».

قراءات نقدية

كما تضمن العدد قراءات نقدية، وفيها كتب الدكتور مصطفى عطية جمعة عن «دور المثقفين في التغيير التاريخي»، إلى جانب «أسئلة المنهج النفسى للذات المبدعة» للدكتور راضي جلال عبدالحفيظ، وتناول مختار عيسى «شعر العامية من الغنائية للتصوير المفارق»، أما ألفت شافع فكتب عن «شغف المسرح والفلسفة عبر العصور».

ومن أبرز ما جاء في العدد، ما كتبه السيد زرد «تماثلات العنوان والشخصية في السرد القصصي»، إلى جانب مقال عبدالحكم العلامي بعنوان «الشاعر المغاير وإقامة الكون بمفردة واحدة»، وأيضًا ترجمة أحمد سمير بعنوان «الخيال العلمي العربي»، بينما كتب خالد محمود «تجاوز القولية في مواقف النفري ومخاطباته»، وتختتم القراءات النقدية بقراءة كريم الصياد بعنوان «حين تكون القصيدة محاولة لإصلاح العالم».

قصص وقصائد شعرية جديدة في فضاءات إبداعية

واحتفى الباب بعدد من القصائد التي تنوعت بين الفصحى والعامية: دم أسود لـ سالم الشبانة، أغنية من صوت الوجع لـ صادق أمين، تنويعات على وتر الحلم لـ خلف محمد كمال، الناحية التانية من الدنيا لـ محمد عبدالحميد دغيدي، خلوة لـ دعاء رخا، تخاريف واحد نايم لـ محمد قاسم قاسم، بعد جنوني بك لـ إسلام سلامة، ليه لـ عيد حميدة، حفل تخرج محدود لـ رضا أحمد، قالت لي باريدك لـ فيصل الموصلي، وانتحار لـ بهاء الدين رمضان، سهران لـ مينا أليشع مرقص عياد، قال الشاعر لـ سلوى محمود.

وفي القصة، سيدي بشر لـ مصطفى نصر، دنجل لـ أسامة ريان، البت معزوزة لـ سعيد رفيع، صعود لـ محمود قنديل، قصص قصيرة جدا لـ صلاح عبدالستار الشهاوي.

المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز، والمخرج الفني الفنان وليد يوسف.