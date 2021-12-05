محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب تصل للمرحلة الأخيرة

وصلت دعوى لمحاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى مرحلتها الأخيرة بعد قرار المحكمة اليوم الأحد، بحجز الدعوى لجلسة 26 ديسمبر الجاري للحكم.

سب الخطيب ومجلس إدارة الأهلي

وأقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوى قضائية برقم 1451 لسنة 21، تطالب بمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بتهمة سب وقذف «الخطيب» ومجلس إدارة القلعة الحمراء، من خلال مقطعي فيديو نشرهما «مرتضى» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتضمنا إساءات للنادي الأهلي ولأعضاء مجلس إدارة النادي، بتاريخ 7 و9 يناير 2019.

وذكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه فوجىء بتلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تم تصويرها داخل نادي الزمالك، وتتضمن عبارات تسيء له ولأسرته.

مفاجأة لجماهير الأهلي

وفي سياق آخر، كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد أعلن خلال إحدى الندوات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عن مفاجأة لجماهير وأعضاء النادي الأهلي، حيث أكد إنشاء برج النجمة العاشرة والانتهاء من رسومات استاد الأهلي الجديد وذلك بعد تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 10 في تاريخه، مشيرًا إلى أنه سيتم إنارة برج النجمة العاشرة في تمام الساعة العاشرة من مساء كل يوم، موضحًا أن الانتهاء من الرسومات الهندسية للاستاد وتنفيذها سيكون خلال عام 2022.

كما أشار «الخطيب»، إلى أنه سيتم إنشاء مساجد داخل النادي الأهلي، معلنًا عن فتح حساب للتبرعات لتلك المساجد.