إحدى ذوى الهمم: تعرضت وأصدقائي للتنمر.. والرئيس: اقبلي اعتذاري أنا

قالت سما رامي، أحد أصحاب الهمم، إنها طالبة في الأكاديمية البحرية بمجال الشحن وتعرضت لحالات من التنمر في بعض الأحيان، «فيه شخص دخل على صفحتي على فيس بوك واتنمر عليا أنا وأصحابي، وجبنا حقنا منه بالقانون، وقولتله القانون هيحمينا منك».

رامي: «أنا وكل أصحابي قادرون باختلاف بنحبك أوي يا سيادة الرئيس وبنحب نشكرك»

وأوضحت «رامي»، خلال حضورها لاحتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها وبعد ذلك قامت بتسجيل مقطع فيديو وأرسلته للنائب العام تطالب منه أن يحميهم من هذا الشخص بالقانون، وتواصل معها النائب العام وساعدها في جلب حقها بالقانون «أنا وكل أصحابي قادرون باختلاف بنحبك أوي يا سيادة الرئيس وبنحب نشكرك».

الرئيس السيسي: مبسوط بيكي يا سما أنك وقفتي هذا المتنمر عند حده

وقال لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أنا مبسوط بيكي يا سما أنك وقفتي هذا المتنمر عند حده، وعايز أقولك ولكل اللي بيتم التنمر بيهم اقبلوا اعتذاري أنا، معلش».