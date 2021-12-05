أوس أوس بعد حديث الرئيس عن مسرح مصر: سنفتخر بهذا الكلام طوال مسيرتنا

أعرب الفنان الشاب محمد أسامة المعروف بـ «أوس أوس» عن سعادته البالغة، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربة مسرح مصر، اليوم الأحد، خلال احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أنه شرف عظيم أن الرئيس السيسي يتحدث عن مسرح مصر، وسنظل نفتخر به طول مسيرتنا الفنية»

أوس أوس عن حديث الرئيس عن «مسرح مصر»: الرئيس قائد بمعنى الكلمة

وتابع أوس أوس في تصريحات لـ «الوطن»: «الرئيس السيسي عبد الفتاح قائد بمعنى الكلمة، ودائما يوجه بمساعدة الفن والفنانين في مصر، جعل الفن المصري في مكان أخر».

وعن تجربة «مسرح مصر»، قال الفنان الشاب: «أنها تجربة عظيمة، وإفادتنا جميعًا، والفنان أشرف عبد الباقي له الفضل الأول والأخير في أكتشافنا وتجربة مسرح مصر لم تكون تظهر بهذا الشكل بدونه».

وعن مشروعته الفنية المقبلة، قال «أوس أوس» أنه يصور مسلسل «الفرح فرحنا» بطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، وأوتاكا، وسامى مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الثانية من احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، عن مشروع الفنان أشرف عبد الباقي «مسرح مصر»، والذي اكتشف فيه العديد من النجوم الكوميديا خلال السنوات الماضية، قائلا إنه اكتشف وأظهر العديد من الشباب.

نجوم الفن يشاركون في احتفالية «قادرون باختلاف»

وخلال الاحتفالية حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد والمشاركة في فقرات الحفل، منهن الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بأداء صوتي في الفيلم التسجيلي الذي عرض في بداية الاحتفالية، بالإضافة إلى الفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة «إنجازات سفراء الحلم»، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، والفنان أشرف عن الباقي الذي أدار فقرة «حوار مع الرئيس».