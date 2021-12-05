دنيا سمير غانم في احتفالية قادرون: تغني بلغة الإشارة وتشكر الرئيس

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدمت أعنية بعنوان «بلادي اسلمي» برفقة مجموعة من الأطفال، وقدمت الأغنية بلغة الإشارة بجانب الغناء، لتنضم إلى قائمة الفنانين اللذين شاركوا في الاحتفالية المذاعة على الهواء مباشرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشكر دنيا سمير غانم

ويعتبر ظهور دنيا سمير غانم في احتفالية قادرون باختلاف، هو الأول في احتفالية رسمية بعد فترة غياب طويلة بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ووجه لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة أثناء وقوفها على المسرح، قائلًا: «مش عايز أعزيكي لأن وفاة والديكي كان فقد لنا جميعا، ولكن عايز أشكرك على وجودك مع كنزنا من الأطفال»، لترد الفنانة: «أشكرك على تقدير مسيرة والدي».

نجوم السينما المصرية يشاركون في احتفالية «قادرون باختلاف»

وشارك عدد من الفنانين في النسخة الثانية من احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة، من بينهم الفنانة إنعام سالوسة وشاركت الفنانة القديرة بصوتها في فيلم تسجيلي يحمل نفس اسم الاحتفالية، بالإضافة إلى مصطفى شعبان خلال الحفل لتقديم فقرة بعنوان «إنجازات سفراء الحلم»، والفنان أشرف عبد الباقي الذي يقدم فقرة «حوار مع الرئيس»، كما قدم هشام جمال فقرة فنية بعنوان «هنغني» مع فريق «وندرز» لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والفنان يوسف الشريف.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثانية من احتفالية «قادرون باختلاف»، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.