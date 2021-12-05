السيسي يدعو أبطال «قادرون باختلاف» للوقوف إلى جانبه: مش هقدر أقف لوحدي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة الطفل «عبدالرحمن»، بالصعود إلى المنصة لتقديم الشكر لها على ما قدمته لنجلها، ثم قال خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا مش هقدر أقف لوحدي هنا، أنا واقف أهو مستني»، فصعد إلى المنصة عدد من ذوي الهمم ووقفوا إلى جوار الرئيس أثناء إلقاء كلمته.

الرئيس: اللي عايرز يتصور معايا ييجي

وقبيل إلقائه كلمته في ختام احتفالية «قادرون باختلاف» التي استضافها مركز المنارة للمؤتمرات الدولية: «كل اللي عايز يتصور، أنا هقف هنا وييجي يتصور معايا، صحيح هعمل كده، بس اقعدوا عشان بعد ما اخلص الكلمة هقف واتصور معاكم كلكم».

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، في ثاني ظهور إعلامي لها بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وأيضا شارك عدد آخر من الفنانين في احتفالية «قادرون باختلاف»، ومنهم الفنانة إنعام سالوسة التي شاركت بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق wonder، والذي قدّم أغنية «هنغني».