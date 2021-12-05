يحيى الفخراني أمام «الشيوخ»: الرقابة أنقذتني من الحبس.. ووجودها مهم

أكد الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، أهمية دور الرقابة على المصنفات الفنية، مشيرا إلى منذ سنوات، خرجت موجة تطالب بإلغاء الرقابة، ما أثار الخوف لديه؛ لأن الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور.

جاء ذلك خلال استضافة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة سها سعيد، خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة.

الرقابة تنقذ الفخراني من السجن

وقال الفخراني، إن الرقابة لعبت دورا مهما، وأنقذته من السجن في إحدى القضايا أو الدعاوى التي أقيميت ضد فيلم للحب قصة أخيرة.

وتابع: «الرقيب له دور مهم لحماية الفنان، ولابد أن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء، وأن يكون الرقيب مصري قوي، ويعرف المجتمع بشكل جيد، وكذلك الشعب المصري وتقاليده».

وبدوره، أكد خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، أهمية الرقابة، مشيرا إلى أن المجال الذي تعمل به الرقابة غريب؛ فهي تعمل مع الفنانين والمطربين والراقصات والمحلات، متابعا: «أي دي جي أي فرح في أي مكان لابد أن يحصل على صريح من الرقابة، وهو دور شديد الغرابة، ولا نعرف سببه منذ إنشاء الرقابة حتى الآن هي رقابة مركزية بها 100 موظف، ولا أعرف السبب في كل المحافظات».

تفعيل دور الرقابة لمواجهة الإسفاف

وناقشت اللجنة خلال اجتمعها، أهمية تفعيل دور الرقابة لمواجهة الإسفاف وبعد محاولات تشويه الذوق المصري والموجات التي ظهرت مؤخرا، مع الحفاظ على رؤية الفن وحرية التعبير.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، استضافت في اجتماعاتها السابقة، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وناقشت أبرز القضايا الثقافية، واستراتيجية الثقافة 2020-2030.