أندرو محسن قبل حفل ختام القاهرة السينمائي: حاولنا الاستفادة من الملاحظات

قبل انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، وجه الناقد الفني أندرو محسن، الشكر لكل العاملين بالدورة، ومشاركة كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أندرو محسن يشكر كل القائمين على الدورة الـ43

وكتب أندرو محسن عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، «مع اقترابنا من نهاية الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لازم أشكر الأصدقاء والصحفيين على التغطية الممتازة، والدعم الرائع الذي وفروه خلال فترة المهرجان».

أندرو محسن: حاولنا تعديل الأخطاء بأسرع وقت

وأضاف، «حاولنا السنادي نستفاد من الملاحظات اللي اتقالت عن دورة السنة اللي فاتت، وأعتقد إننا نجحنا في تفادي معظمها، والملاحظات اللي ظهرت خلال الدورة دي كمان حاولنا تعديلها في أسرع وقت ممكن».

ووجه أندرو الشكر لكل القائمين على تلك الدورة قائلاً، «لازم طبعا أذكر المجهود الكبير اللي قام بيه مدير المركز الصحفي محمد عبد الرحمن، والعمودان الأساسيان في المركز هند وناريمان، أتمنى نكون نجحنا في تقديم دورة تليق باسم المهرجان».

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وسينطلق بعد قليل، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

وشهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق المهرجان تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.