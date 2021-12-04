رشوان توفيق يتلقى دعوة لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي غدا

تلقى الفنان الكبير رشوان توفيق دعوة من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لحضور حفل الختام، وقال لـ«الوطن» إنه سعيد بحضوره وأنه سيكون حريصا على تلبية الدعوة مساء الغد.

رشوان توفيق ومسلسل نصيبي وقسمتك

وأكد رشوان توفيق أنه ما زال مستمرا في تصوير حكاية من ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك»، لافتا إلى أنه سعيد بهذا التعاون للغاية وبالعمل مع أحمد عبد العزيز وباقي أفراد الفريق، متمنيا أن تلقى الحكاية نجاحا كبيرة عند عرضها خلال الأيام المقبلة.

وكان رشوان توفيق واجه أزمة خلال الأيام الماضية مع ابنته الصغرى بسبب رفعها قضية عليها هي وحفيده بسبب بعض الخلافات المالية التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

رشوان توفيق وقضيته مع ابنته

وكانت أولى جلسات القضية صباح اليوم وغاب رشوان توفيق وحفيده عن حضور جلسة نظر الدعوى المقامة من ابنته «آية» ضده بإلغاء التوكيلات، بينما حضر دفاعه بتوكيل من الفنان، ولم تستغرق القضية سوى دقائق قليلة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بتأجيل الدعوى المقدمة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق «آية» ضد والدها؛ للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، لجلسة 25 ديسمبر الجاري.

وعلق رشوان توفيق على تأجيل قضيته مع ابنته صباح اليوم وأكد الفنان رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مستاء من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، مضيفًا: «أنا تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقي مبقتش قادر.. ومش عايز اتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».