11 فيلما تعرض في آخر أيام مهرجان القاهرة السينمائي.. منها «مجنون فرح»

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ43 الليلة، في حفل يحضره نجوم الفن في دار الأوبرا المصرية، حيث تشهد فعاليات الختام عرض مجموعة من الأفلام.

جدول ختام فعاليات القاهرة السينمائي

وتعرض السطور التالية الأفلام المقرر عرضها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهي كما يلي:

عروض سينما الزمالك

11:30 فيلم «مجنون فرح»، فرنسا، تونس، الجزائر، مدته 103 دقائق.

3:00 فيلم «هيا هيا»، أمريكا، مدته 108 دقائق.

5:30 فيلم «جسد ضئيل»، إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا، مدته 89 دقيقة.

8:00 فيلم «التذكار الجزء الثاني»، المملكة المتحدة، مدته 107 دقائق.

عروض سينما الزمالك

21:00 «دفاتر مايا لبنان»، فرنسا، مدته 102 دقيقة.

3:30 فيلم «قلب الغابة المظلم»، بلجيكا، مدته 104 دقيقة.

7:00 فيلم «يوميات شارع جبريئيل»، فلسطين، مدته 62 دقيقة.

8:30 فيلم «ماذا نرى عندما نتطلع إلى السماء»، ألمانيا، جورجيا، مدته 150 دقيقة.

عروض قاعة إيوارت

2:00 فيلم «هيليوبوليس»، الجزائر، مدته 116 دقيقة.

6:00 فيلم «عا أمل تجي»، لبنان، مدته 87 دقيقة.

9:30 فيلم «لو انهارت الجدران»، المغرب، مدته 136 دقيقة.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم النجم كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

رشوان توفيق يتلقى دعوة حضور ختام القاهرة السينمائي

وينطلق حفل ختام المهرجان الليلة، بحضور الفنان القدير رشوان توفيق، بعد تلقيه دعوة خاصة من إدارة المهرجان، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة الماضية بسبب رفع ابنته قضية عليه.