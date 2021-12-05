صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حملات توعوية بمصالح كفر الشيخ الحكومية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ حملات توعية بعدد من المصالح الحكومية، بأخطار وأضرار المخدرات والتعريف بقانون الكشف عن المخدرات رقم 73 لسنة 2021 والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفي ضوء القانون سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة فصلا نهائيا حال ثبوت تعاطيه.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، بإخطار المخدرات برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنسيق إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار.

الحملات تأتي قبل تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي من الخدمة

قال الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بكفر الشيخ، في بيان، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث نظم الصندوق عددا من الحملات استهدفت المؤسسات الحكومية منها مديرية التنظيم والإدارة، والمديرية المالية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وثقافة كفر الشيخ، ومديرية الطرق، ومديرية الإسكان، وشركة كهرباء كفر الشيخ، ومديرية الطرق، وشركة مياه الشرب.

توفير كافة الخدمات العلاجية

وأضاف العربي، أن الصندوق يتيح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج‪.