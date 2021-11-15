«التضامن»: إدراج محتوى تعليمي بأضرار الإدمان في مناهج المراكز الإنتاجية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم إطلاق مسابقة معلوماتية بين المراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة على مستوى الجمهورية، وإجراء تصفيات للوصول إلى المراحل النهائية.

توزيع دليل بمخاطر المخدرات على طلاب المدارس

وأشار «عثمان» إلى أنه سيتم إعداد دليلا مشتركا لرفع الوعي بمخاطر المخدرات، تمهيدا لإضافته إلى المناهج التعليمية، ودمجه بالمقررات الدراسية في هذه المراكز اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة ‬نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوعية طلاب المدارس التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة، وذلك ضمن برنامج «اختار حياتك»، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لرفع الوعي لدى الطلاب بمخاطر وتعاطي المواد المخدرة.

إطلاق مبادرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

وأوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، أنه التقى بالعديد من الطلاب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة، خلال إطلاق المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس

وأشار «عثمان» إلى أن المبادرة تستهدف تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لتوعية طلاب المدارس بمخاطر الإدمان، وتعريفهم بأهم المواد المخدرة المنتشرة حالياً والوقاية منها، وكذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية، من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب‪.‬

استهداف 47 مركزا و100 محطة تدريبية

وأوضح «عثمان»، أن المبادرة تستهدف 50 ألف طالب مهني بكل مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعددها 47 مركزا، إضافة إلى 100 محطة تدريبية بمختلف التخصصات المهنية المتعددة ضمن برامج الحماية من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكد أنه سيتم إعداد معسكرات للطلاب المتميزين على المركز ودمجهم لوحدات التطوع على مستوى الجمهورية للعمل التطوعي مع الصندوق، إضافة إلى تنظيم دوري رياضي، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، في إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطي وإبراز خطورة الإدمان.‪‪