إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إنه جرى إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء عصر اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي بلغت 37 عقدة والضغط الجوي وصل إلى 1012.

إيقاف كافة الأنشطة البحرية

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا وارتفعت الأمواج من 4:3 متر والرؤية 6 كيلو متر في الساعة، وعلى الفور قررت هيئة موانئ البحر الأحمر إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

انخفاض درجات الحرارة

تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد إلى طقس بارد اليوم وانخفضت درجات الحرارة في معظم الأنحاء ووصلت إلى أقل من 10 درجات في مدينة سانت كاترين ويتوقع أن تقل في الساعات المتأخرة من الليل.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة مستعدة لاستقبال الأمطار والسيول وجرى رفع درجة الاستعداد اليوم في كل المدن، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا اليوم مع رؤساء المدن لمناقشة خطط مواجهة الأمطار والسيول، مؤكدا أنه جرى التنسيق مع شركة المياه والكهرباء وهيئة الطور للتدخل السريع حال سقوط أمطار وسيول.