إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان لها، اليوم الخميس، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

ووصلت شدة الرياح إلى 24 عقدة جنوبية غربية، وبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، واضطربت حالة البحر جدًا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة.

وكان المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أعلن صباح اليوم إعادة فتح ميناء نويبع البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستمرار حلاكة الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ.

كما يقوم مديري المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.