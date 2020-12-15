استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إدارة ميناء شرم الشيخ البحري، قررت غلق الميناء بالتنسيق مع هيئة مواني البحر الأحمر، بسبب الأحول الجوية ، وارتفاع أمواج البحر .

وأشار المحافظ في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تعرضت لحالة من الطقس السيئ أدت إلى إنخفاض درجة الحرارة مصحوبة برياح شديدة، ما تسبب في ارتفاع حركة الأمواج عن معدلاتها الطبيعة، وأكد أن جميع الطرق والمطارات تعمل بشكل طبيعي، كما أن ميناء نويبع البحري يواصل حركة الملاحة ولم يتقرر غلقه حتى الأن.

وفي سياق متصل، تشهد مدن وقرى شمال سيناء، إنخفاضًا فى درجات الحرارة وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة على جميع المناطق، ما نتج عنه زحف الرمال على بعض الطرق ما بين العريش وبئر العبد والقنطرة شرق على الطريق الدولى العام.

وقال شهود عيان بمدينة الشيخ زويد إن الرياح القوية أدت الى انقطاع التيار الكهربائى لعدة مرات ونجح قسم الصيانة بكهرباء وسط المدينة في إعادة التيار مرة أخرى، وطالب قسم الصيانة الأهالى بالإبلاغ عن سقوط أسلاك الكهرباء.

وأكدت مصادر بديوان عام المحافظة عدم تلقيهم أي أستغاثات أو بلاغات من الأهالي، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة على اتصال مع مجالس المدن والأحياء فضلا عن متابعة الطرق السريعة ونشر تحذيرات للسائقين من الطرق التى قد تتجمع بها الرمال بشكل مفاجئ.