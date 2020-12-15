إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري

تلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من هيئة موانئ البحر الأحمر يفيد عودة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وقال اللواء خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الملاحة، وأعمال الشحن والتفريغ مستقرة بكافة الموانئ البحرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى درجة الاستعداد وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ، لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

يذكر أن ميناء شرم الشيخ البحري قد أغلق في تمام الساعة 12 منذ صباح أمس وحتى الساعة 12 مساء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، واضطراب حالة البحر ما أدى إلى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.