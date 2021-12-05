محافظ جنوب سيناء: تركيب 3 فصول ذكية بوادي مندر في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، أن المحافظة استقبلت 7 فصول ذكية لأول مرة في تاريخ المحافظة وذلك في إطار مواجهة التسرب من التعليم حيث جرى مناقشة إنشاء وتركيب عدد من الفصول الذكية المزودة بشاشات ذكية وتكييف وتسع لأكثر من 40 تلميذا.

إنشاء وتركيب 3 فصول بوادي مندر بشرم الشيخ

وأوضح «فودة»، أنه جرى الانتهاء من إنشاء وتركيب 3 فصول بوادي مندر بشرم الشيخ وفصل بقرية الطرفة بسانت كاترين وفصل آخر بوادي فيران وجاري استكمال تركيب عدد آخر من الفصول سابقة التجهيز بباقي المدن وذلك بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدورية الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والقادة التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

التجمعات التنموية

ناقش المحافظ عددا من المشروعات المهمة ومنها تطوير محكى الجبيل ومتابعة موقف التجمعات التنموية بالمحافظة بعدد من التجمعات البدوية ويبلغ عددها 7 تجمعات موزعين على مستوى مدن الطور ورأس سدر وسانت كاترين وتوفير فرص عمل لأكثر من 500 مواطن.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء الفوري في إنشاء المجمع الديني بمدينة نويبع المقام على مساحة 5000 متر مربع، ووجه بإرسال لجنة هندسية لدراسة ومعاينة متطلبات كنيسة النبي موسى بطور سيناء، وطالب بتقديم ملف كامل عن احتياجات تطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة لرفع كفاءتها.

وأشار إلى أنه سيجرى تقييم شامل بكافة الإدارات والمديريات ابتداء من بداية العام المقبل وأنه لا مكان لأي موظف فاسد أو متقاعس على أرض المحافظة، وأنه لابد من مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.

أجهزة لذوي الهمم

كلف المحافظ رؤساء المدن بإعداد كشوف بأسماء المستحقين من ذوى الهمم بالمدن لإعداد المساعدات اللازمة من أجهزة لتوزيعها وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وقال، إنهم جزء من المجتمع ولابد أن يقف الجميع بجوارهم.