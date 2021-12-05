السيسي يمازح الأطفال ذوي الهمم ..واحد الحاضرين: ربنا يجبر بخاطرك

في لفتة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظل يداعب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء القاء كلمته في احتفالية قادرون باختلاف، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ضحكت أحدى الفتيات، فضحك الرئيس السيسي على ضحكها، ومازحها قائلا: " وبعدين بقى .. خلونا نقول كلمتنا"، وسط حالة من الضحك بينه وبين الاطفال.

فيما قال أحد الحضور، من داخل القاعة، رافعا صوته، " يارب زي ما انت جابر بخاطرهم كده، ربنا يجبر بخاطرك"، فرد الرئيس السيسي " يارب أمين "، بينما شاهد السيسي طفل يبكي بجواره، فطلب منه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف بجانبه: " تعالى متزعلش.. اوعى تعيط"، فسألة الطفل: "عامل اية يا سيادة الرئيس"، ورد السيسي: "أنا كويس طول ما انت كويس".

وعندما هّم الرئيس السيسي لاستكمال كلمته مرة اخرى، قاطعه احد من ذوي الهمم، قائلا: " أنا بحبك اوي يا سيادة الريس، انت قلبي وروحي"، فرد السيسي ضاحكا: " وأنا والله بحبكم كلكم، بس يلا بقى اقول كلمتي عشان بيبرقولنا وهيضربونا"، وسط ضحك وتصفيق من الحضور.