البرلمان العربي: ندعم الاستحقاق الانتخابي الليبي لتحقيق الاستقرار

اختتم مكتب البرلمان العربي أعماله التي بدأت أمس السبت، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وخلال الاجتماع، أكد «العسومي»، دعم البرلمان العربي الكامل للاستحقاق الانتخابي الليبي المقبل آملا أن يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار لاسيما وأنه يعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا وسيكون له دور في استعادة مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

مراقبة العملية الانتخابية

ونوه بأن البرلمان العربي سيبعث وفداً برلمانيا رفيع المستوى لمراقبة العملية الانتخابية تلبية للدعوة التي تلقاها البرلمان العربي في هذا الشأن.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، تفاصيل الزيارات الخارجية التي قام بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى كل من العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الإيطالية روما والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها لصالح خدمة القضايا العربية، فضلا عن أهميتها في تعزيز تواجد وتأثير البرلمان العربي في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي ستسهم بدورها في دعم قضايا المنطقة العربية.

اتفاقية تعاون مهمة مع الاتحاد البرلماني الدولي

وأشار إلى مخرجات الزيارات التي أثمرت عن عقد اتفاقية تعاون مهمة مع الاتحاد البرلماني الدولي هي الأولى مع برلمان إقليمي، فضلاً عن مشاركة البرلمان العربي في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والتي تمثل ثاني أكبر تجمع في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإطلاق البرلمان العربي مبادرة إعداد مدونة سلوك للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية، فضلاً عن مشاركته في اجتماعات فريق مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد «العسومي» إعلانه في اجتماعات مدريد أن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان، سيكون مركزا تنسيقيا مهما لمبادرة الساحل التي تبناها البرلمان العربي في شهر يوليو الماضي، وتبنتها رسميا القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر 2021.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى اللقاءات التي عقدت في إطار الزيارة الرسمية إلى إيطاليا، حيث التقى برئيس مجلس النواب الإيطالي الذي أثمر عن اتفاق آليات عمل مؤسسية لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية وتنسيق المواقف المشتركة، وأيضا لقائه بالسيد فيرناندو كازيني الرئيس الحالي للمجموعة الإيطالية بالاتحاد البرلماني الدولي، بهدف سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأثنى أعضاء البرلمان العربي على هذه المشاركات الفعالة، التي تأتي استكمالاً لسلسلة النشاطات المكثفة التي بدأها البرلمان العربي على مدار عام كامل، وعمل خلالها على تدشين شراكات مؤسسية مع العديد من المؤسسات الدولية.