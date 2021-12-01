البرلمان العربي: الهجوم الحوثي بزورق مفخخ يهدد أمن وسلامة الملاحة

أدان البرلمان العربي الهجوم الوشيك لـ ميليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام زورق مفخخ من ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي، على أن استمرار شن ميليشيا الحوثي الإرهابية هجمات إرهابية على ميناء الحديدة بالبحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويُعد عملاً إرهابياً تنفيذا للإملاءات الإيرانية، وانتهاك صارخ لاتفاق «ستوكهولم»، مطالباً المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات التحالف العربي للتصدي للعمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي وتصديها للأهداف الإرهابية التي تستهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة.